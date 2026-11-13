Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 ноября 2026 10:11

ЦБ повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов

Для микрофинансовых организаций максимальный порог по одному договору вырос вдвое
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов

ЦБ повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центробанк РФ увеличил предельные суммы наличных средств, которыми микрофинансовые институты (МФИ) могут распоряжаться из своих касс при проведении ряда операций. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Согласно обновленным правилам, для микрофинансовых организаций (МФО) максимальный порог по одному договору вырос вдвое — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Существенно расширены возможности и для ломбардов: при расчетах по одному договору с физическими лицами лимит увеличен в четыре раза (с 50 тысяч до 200 тысяч рублей), а по сделкам с юридическими лицами — в два раза (с 50 тысяч до 100 тысяч рублей).

Накануне председатель Центробанк РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор теперь фиксирует случаи скрытого навязывания дополнительных финансовых услуг при оформлении покупок в кредит на цифровых платформах.