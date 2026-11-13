ЦБ повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центробанк РФ увеличил предельные суммы наличных средств, которыми микрофинансовые институты (МФИ) могут распоряжаться из своих касс при проведении ряда операций. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Согласно обновленным правилам, для микрофинансовых организаций (МФО) максимальный порог по одному договору вырос вдвое — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Существенно расширены возможности и для ломбардов: при расчетах по одному договору с физическими лицами лимит увеличен в четыре раза (с 50 тысяч до 200 тысяч рублей), а по сделкам с юридическими лицами — в два раза (с 50 тысяч до 100 тысяч рублей).

Накануне председатель Центробанк РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор теперь фиксирует случаи скрытого навязывания дополнительных финансовых услуг при оформлении покупок в кредит на цифровых платформах.