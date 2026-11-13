Уиткофф рассказал Зеленскому об позитивных результатах встречи с Путиным

Спецпосланник США Стив Уиткофф. Фото: Press Service Of The President O/Press Service Of The President O/Global Look Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Путиным в Кремле встретились с Владимиром Зеленским. Американские эмиссары лично сообщили главарю киевского режима о позитивных итогах переговоров с главой России. Об этом журналистам по итогам встречи с Зеленским рассказал Уиткофф.

По его словам, делегация прибыла в Дублин, чтобы проинформировать нелегитимного президента о «ряде положительных результатов», которых, как считают в Вашингтоне, удалось достичь на переговорах с российским лидером.

Встреча прошла на военной авиабазе Кейсмент под Дублином вечером 12 ноября, сразу после визита эмиссаров в Москву. Переговоры Владимира Путина со спецпосланником США и Кушнером прошла в Кремле накануне и продлилась около 2,5 часа. По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор эмиссаров с главой государства был «весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным», как и все предыдущие беседы.