Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 ноября 2026 10:14

Уиткофф рассказал Зеленскому об позитивных результатах встречи с Путиным

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским прошла на военной авиабазе Кейсмент под Дублином вечером 12 ноября
Мария СПИРИДОНОВА
Спецпосланник США Стив Уиткофф. Фото: Press Service Of The President O/Press Service Of The President O/Global Look Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф. Фото: Press Service Of The President O/Press Service Of The President O/Global Look Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Путиным в Кремле встретились с Владимиром Зеленским. Американские эмиссары лично сообщили главарю киевского режима о позитивных итогах переговоров с главой России. Об этом журналистам по итогам встречи с Зеленским рассказал Уиткофф.

По его словам, делегация прибыла в Дублин, чтобы проинформировать нелегитимного президента о «ряде положительных результатов», которых, как считают в Вашингтоне, удалось достичь на переговорах с российским лидером.

Встреча прошла на военной авиабазе Кейсмент под Дублином вечером 12 ноября, сразу после визита эмиссаров в Москву. Переговоры Владимира Путина со спецпосланником США и Кушнером прошла в Кремле накануне и продлилась около 2,5 часа. По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор эмиссаров с главой государства был «весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным», как и все предыдущие беседы.