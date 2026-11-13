ЕС в сентябре заплатил за российский газ рекордную сумму с начала 2025 года Фото: REUTERS.

В сентябре Евросоюз выплатил за российский трубопроводный газ максимальную сумму с начала 2025 года. Об этом пишет издание Euronews со ссылкой на свои источники. Речь идет об оценочной стоимости поставок с проекта «Ямал СПГ» в Арктике.

В октябре поставки сократились на 11%, но их стоимость выросла на 2,6% до 839 млн евро из-за повышения европейских цен на газ. Франция стала крупнейшим европейским получателем российского арктического СПГ, импортировав 5,37 млн тонн за январь – октябрь. На нее пришлось около 70% октябрьских поставок в ЕС. Также закупали СПГ Испания, Нидерланды и Португалия.

Ранее KP.RU рассказал, что в Европе нарочито продолжают говорить о том, что хотят отказаться от поставок российского газа. Однако полностью сделать это не могут. Уже сейчас, когда поставки газа снижены, Германия начинает ощущать острую нехватку, ее хранилища практически опустели.