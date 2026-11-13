Европа морщит нос, но закупает рекордные объемы газа из России: выше только США Фото: REUTERS.

Россия в сентябре 2026 года заняла второе место по стоимости поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, уступив только США. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По итогам января–сентября Россия также оказалась на третьем месте по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС. Этот показатель учитывает закупки газа в целом, тогда как сентябрьское второе место касается только СПГ.

В августе Россия заняла третье место среди поставщиков газа в Евросоюз с долей 12,9%. Тогда европейские страны закупили у РФ топлива на 1,26 млрд евро. Лидером стала Норвегия с показателем 2,54 млрд евро, а вторую строчку заняли США с поставками на 2,5 млрд евро.

Еще в июле Россия стала второй по стоимости экспорта СПГ в ЕС после США. Европейские страны приобрели российский сжиженный газ примерно на 607 млн евро. При этом Евросоюз продолжает курс на отказ от российских энергоносителей. Полный запрет на импорт СПГ из РФ запланирован на 1 января 2027 года.