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НовостиПолитика13 ноября 2026 10:28

В Кремле высказались о будущем российской делегации на переговорах по Украине

Песков: предпосылок для изменения состава делегации РФ на переговорах нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: предпосылок для изменения состава делегации РФ на переговорах нет

Песков: предпосылок для изменения состава делегации РФ на переговорах нет

Фото: REUTERS.

Предпосылок для пересмотра состава российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не имеется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля выразил надежду на то, что озвученная президентом Владимиром Путиным инициатива по проведению гуманитарной миссии в Константиновке получит свое дальнейшее развитие.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби завершился двухдневный раунд закрытых трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и США. В первый день встреча продолжалась около четырех с половиной часов, а во второй — порядка двух часов. Подводя итоги переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал атмосферу на встрече как доброжелательную и деловую.