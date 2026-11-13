Сергей Заворотный впал в кому после покушения в Москве: состояние соратника Азарова стало критическим

Сергей Заворотный впал в кому после взрыва авто, состояние критическое. Фото: кадр телеканала "День ТВ"

Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный впал в кому после взрыва автомобиля в Москве. Его состояние оценивается как критическое, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас 72-летний политик находится в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и проводят операцию. По данным канала, при взрыве Заворотный лишился части левой руки. Также у него диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом голени.

Взрыв произошел утром 13 ноября на Кировоградской улице. Внедорожник Toyota находился в движении, когда сработало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, его заложили под водительским сиденьем и могли привести в действие дистанционно. Взрывной волной водителя выбросило на дорогу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.