Фон дер Ляйен положительно оценила будущий обмен пленными между РФ и Украиной

Глава ЕК вновь заявила о желании Европы участвовать в переговорах по Украине. Фото: Ansgar Haase/ dpa/ Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен поддержала будущий обмен пленными, к которому сейчас готовятся Москва и Киев. Об этом она сообщила журналистам на встрече Европейского политического сообщества в Дублине.

«Я приветствую обмен пленными», - сказала фон дер Ляйен.

Также она снова высказалась о желании Европы присутствовать на встречах по разрешению кризиса на Украине. Руководитель комиссии заявила, что участие европейских стран в переговорах представляется ей очевидным и само собой разумеющимся шагом. По ее мнению, включение членов ЕС в мирный процесс якобы необходимо для защиты собственных интересов.

Напомним, что в МИД РФ уже комментировали планы Европы по мирным переговорам. Представитель ведомства Мария Захарова посоветовала государствам ЕС для начала привести себя в надлежащей вид. Ведь никто не будет сидеть за столом с человеком, который «перепачкан кровью».