Посла Киргизии на Украине Кадыркулова уволили из-за жалоб на его семью

Глава Киргизии Садыр Жапаров освободил Идриса Кадыркулова от обязанностей посла республики в Украине. Фото: ru.wikipedia.org.

Глава Киргизии Садыр Жапаров освободил Идриса Кадыркулова от обязанностей посла республики в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе главы Киргизии.

Дипломат был уволен после того, как один из местных жителей обратился с жалобой к президенту. Недовольство было выражено как в адрес посла, так и в адрес его семьи. Однако официальная версия увольнения дипломата так и не была представлена. Уточняется, что Кадыркулов якобы незаконно приватизировал участки земли.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Кадыркулов Идрис Анарбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Украине», — отмечается в источнике.

Ранее KP.RU рассказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить посла республики в России Гургена Арсеняна. Отмечалось, что премьер недоволен работой дипломата, однако ему не удалось найти достойную замену уволенному.