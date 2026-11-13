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НовостиВ мире13 ноября 2026 10:52

Посла Киргизии на Украине Кадыркулова уволили из-за жалоб на его семью

Посол Киргизии в Украине лишился должности после жалобы местного жителя
Людмила МИТРОХИНА
Глава Киргизии Садыр Жапаров освободил Идриса Кадыркулова от обязанностей посла республики в Украине.

Глава Киргизии Садыр Жапаров освободил Идриса Кадыркулова от обязанностей посла республики в Украине.

Фото: ru.wikipedia.org.

Глава Киргизии Садыр Жапаров освободил Идриса Кадыркулова от обязанностей посла республики в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе главы Киргизии.

Дипломат был уволен после того, как один из местных жителей обратился с жалобой к президенту. Недовольство было выражено как в адрес посла, так и в адрес его семьи. Однако официальная версия увольнения дипломата так и не была представлена. Уточняется, что Кадыркулов якобы незаконно приватизировал участки земли.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Кадыркулов Идрис Анарбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Украине», — отмечается в источнике.

Ранее KP.RU рассказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить посла республики в России Гургена Арсеняна. Отмечалось, что премьер недоволен работой дипломата, однако ему не удалось найти достойную замену уволенному.