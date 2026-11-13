Президент Казахстана впервые заговорил об аресте топ-менеджеров Госкомпаний: при их задержании из окон летели деньги Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал задержание руководителей крупных государственных компаний серьезным сигналом о масштабной коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы республики по итогам совещания Совета безопасности.

Поводом для заявления стало задержание председателя правления фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главы компании «Казахстанские железные дороги» Елжаса Отыншиева. О произошедшем накануне сообщили казахстанские СМИ.

«Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции. По закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, тем более следствие только началось», — подчеркнул Токаев.

Президент добавил, что это первое крупное коррупционное дело в системе государственных компаний после закрепления принципа «Закон и порядок» в конституции страны.

Накануне KP.RU сообщал о задержании топ-менеджеров по подозрению в коррупции. На фоне расследования в соцсетях появились кадры с чемоданами и пачками долларов, разбросанными возле жилого комплекса «Атлант» в Астане. По словам очевидцев, деньги выбрасывали из окон здания. Предполагается, что происшествие связано с задержаниями, однако официального подтверждения этой версии пока нет.