Дмитрий Миляев предложил Владимиру Путину разрешить проведение официальных спортивных соревнований в школах и вузах

Губернатор Дмитрий Миляев выступил заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил Владимиру Путину разрешить проведение официальных соревнований в школах и вузах, если они не требуют специальной технической подготовки. Сейчас подобные мероприятия можно устраивать только на спортивных объектах. Дмитрий Миляев подчеркнул, что такое решение будет способствовать популяризации спорта в образовательных организациях и вовлечению учащихся в занятия физкультурой.

Инициатива прозвучала в числе других предложений по развитию спорта, которые Дмитрий Миляев представил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Губернатор Тульской области, возглавляющий профильную комиссию Госсовета РФ, выступил с докладом, подготовленным рабочей группой под руководством президента Федерации тяжелой атлетики России Александра Винокурова. В заседании приняли участие секретарь Госсовета Алексей Дюмин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Организация турниров для открытия талантов, выявления лучших атлетов, для того, чтобы люди самых разных возрастов могли проявить себя на спортивных аренах, причем и всей семьёй принять участие в состязаниях, с пользой провести время, – это важное направление спортивной сферы», – подчеркнул Владимир Путин.

Дмитрий Миляев предложил создать единую систему планирования спортивных соревнований в стране, чтобы избежать смешения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также установить четкий порядок присвоения статусов чемпионата, первенства или кубка.

Кроме того, губернатор обратил внимание на важность усиления медицинского контроля за неофициальными стартами - школьными, студенческими и клубными – и предложил установить требования к их организации. Еще одна важная тема – продажа билетов на спортивные мероприятия. По словам Дмитрия Миляева, необходимо ввести единые правила оформления, продажи и возврата билетов и абонементов, ограничив перепродажу по завышенным ценам – как это сделали в сфере культуры.

Руководитель комиссии Госсовета также предложил обязать общероссийские федерации формировать всероссийскую коллегию судей и согласовывать ее председателя с Минспортом. Это предложение поддержал министр спорта Михаил Дегтярев.

Дмитрий Миляев рассказал о разработке Концепции развития массового спорта, создающейся по поручению главы государства, а также поделился успешными практиками Тульской области. Среди них - проект «Спортивный автобус», доставляющий детей из отдаленных населенных пунктов на тренировки, а также бесплатное социальное такси для участников СВО с инвалидностью для занятий адаптивным спортом. Губернатор предложил распространить эти практики на всю страну с помощью механизмов федерального субсидирования.