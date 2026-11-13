Российские боксеры дали жесткий ответ на издевки Европы: Сборной не будет на чемпионате в Хорватии

Российские боксеры отказались от участия в первенстве Европы, которое пройдет в Хорватии с 15 по 24 ноября. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Российские боксеры отказались от участия в первенстве Европы, которое пройдет в Хорватии с 15 по 24 ноября. Об этом сообщила Федерация бокса России.

Турнир состоится в городе Пореч среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет. Причиной отказа стала позиция хорватских властей, потребовавших выступления россиян без национального флага и гимна. Кроме того, членам российской делегации не выдали визы.

«Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте», — заявил генеральный секретарь федерации Александр Беспутин.

По его словам, хорватские болельщики также лишились возможности увидеть действующих чемпионов мира и Европы, которые должны были выступить в составе российской команды. При этом Беспутин поблагодарил руководство World Boxing и European Boxing за конструктивный диалог и выразил надежду, что подобных ситуаций в будущем удастся избежать.

Ранее российская сборная выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в болгарской Софии. Отечественные спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. На турнире россияне выступали под национальным флагом и с гимном страны.