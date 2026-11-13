Ночной дебош в Пусане: пьяный россиянин сорвал стоп-кран в метро, угнал машину и устроил гонки по городу

В южнокорейском Пусане задержали пьяного российского моряка Фото: Артем КИЛЬКИН.

Правоохранительные органы южнокорейского города Пусан задержали молодого российского моряка, который, как утверждается, устроил серию правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина экстренно остановил состав метрополитена, а затем угнал припаркованный автомобиль и проехал на нем около 14 километров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент начался поздно вечером 12 ноября. По данным следствия, россиянин в возрасте немногим старше 20 лет ехал в вагоне по первой линии метрополитена. Около 23:30 в районе станции Тонмэ он привел в действие аварийный механизм открытия дверей, что привело к внеплановой остановке поезда, после чего скрылся с места происшествия. Из-за инцидента движение составов было задержано примерно на две минуты.

Выйдя на улицу, моряк заметил легковой автомобиль, припаркованный возле расположенной неподалеку пожарной части, сел за руль и уехал. На похищенной машине он преодолел около 14 километров, пока около трех часов ночи 13 ноября в полицию не поступило сообщение о неадекватном водителе. Прибывший патруль задержал россиянина в районе Пусанджин, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В настоящее время задержанному вменяют нарушение закона о безопасности железнодорожного транспорта, угон транспортного средства и отказ от теста на алкоголь. Следствие также решает вопрос об обращении в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал об особенностях Южной Кореи, где к управлению автомобилем в нетрезвом виде относятся крайне строго. В стране действует политика нулевой терпимости: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит наказание наравне с доказанным сильным опьянением — вплоть до тюремного заключения сроком от одного до пяти лет или крупного штрафа до 20 млн вон (около 1,4 млн рублей).