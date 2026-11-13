Politico: в Европе предложили отказаться от сигаретных фильтров Фото: REUTERS.

Власти Брюсселя, Мюнхена, Дублина и Генуи призвали Евросоюз запретить продажу сигарет с фильтром. Это предложение поддерживает правительство Нидерландов и экологические организации. Говорится в сообщении от Politico.

ВОЗ предлагает запретить сигаретные фильтры из-за их вреда для здоровья и высоких затрат на утилизацию, оцениваемых в $26 млрд в год. В Гааге затраты на уборку улиц от окурков достигают €2 млн в год, а в Брюсселе они составляют треть всего городского мусора. В ЕС решили просто запретить сигаретные фильтры.

Ранее KP.RU рассказал, что в ЕС даже не думают бороться с нелегальной табачной продукцией. При этом основной поставщик контрафакта — Молдова. Объем нелегальной табачной продукции в Европе достиг более 40 млрд штук, бюджетные потери огромные.