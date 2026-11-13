Песков усомнился в идее, что ЕС мог выдвинуть Макрона на переговоры по Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Крайне сомнительными выглядят сообщения о том, что французский лидер Эммануэль Макрон может стать участников переговоров по Украине от лица Евросоюза. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Сейчас каждый час проходит информация, где называются совершенно разные кандидатуры», - сказал Песков.

Как он уточнил, источник подобных сведений остается неясным. Поэтому делать какие-либо конкретные заявления на данный момент преждевременно. Он отказался комментировать данную инициативу.

Ранее эстонский премьер страны Кристен Михал заявлял, что власти страны уже выбрали человека, который может стать переговорщиком на встречах по Украине. По его словам, сейчас рассматриваются две кандидатуры - глава евродипломатии Кая Каллас и руководитель Евросовета Антониу Кошта. Как известно, оба они ярые противники России.