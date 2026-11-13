В Эстонии женщину осудили из-за двух сковородок: что она сделала

В Эстонии женщину осудили за попытку ввезти в Россию две сковородки. Фото:Konstantin Sednev/imago-images.de/Global Look

В Эстонии 62-летнюю женщину приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно за попытки ввезти в Россию две сковородки, кофейные фильтры и 50 евро наличными. Приговор Вируского уездного суда не вступит в силу, если в течение года она не совершит аналогичного преступления, сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Первый эпизод произошел в феврале на пограничном пункте в Нарве: при досмотре багажа у женщины нашли две новые алюминиевые сковородки. В марте она пыталась пересечь границу с купюрой номиналом 50 евро, а в октябре на КПП «Койдула» пограничники обнаружили у нее шесть упаковок кофейных фильтров.

Суд постановил конфисковать и уничтожить сковородки и фильтры. Деньги также изымут в пользу государства. Кроме того, женщине необходимо выплатить тысячу евро судебных расходов.

Отметим, что это уже не первый инцидент с женщинами в Эстонии, пытающихся ввезти в РФ посуду. В августе гражданку Финляндии не выпустили из прибалтийского государства, поймав ее на таможне с новой алюминиевой сковородой. Таможенники сочли кухонную утварь подпадающей под антироссийские санкции и оштрафовали женщину на 560 евро.