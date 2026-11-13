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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 11:50

Генконсульство России контролирует ситуацию с задержанием россиянина в Пусане

Генконсульство России подтвердило сообщение о задержании россиянина в Пусане
Арина СЕРОВА
Российского моряка подозревают в остановке поезда метро и угоне автомобиля в Пусане. Фото: Tsuguliev/Shutterstock/Fotodom

Российского моряка подозревают в остановке поезда метро и угоне автомобиля в Пусане. Фото: Tsuguliev/Shutterstock/Fotodom

Генконсульство России в Пусане подтвердило получение от корейской полиции уведомления о задержании российского гражданина. Ведомство внимательно следит за ситуацией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в самом диппредставительстве.

Южнокорейское издание «Чосон ильбо» утверждало, что задержанным оказался российский моряк. Его подозревают в остановке поезда метро и угоне автомобиля в Пусане.

«Мы получили уведомление от полиции о задержании российского гражданина и держим ситуацию под контролем», - поделились деталями в генконсульстве.

Сайт KP.RU прежде сообщал, что недавно в Таиланде был задержан гражданин России. Местные правоохранители предъявили ему обвинения в участии в преступной организации и нарушении закона о киберпреступлениях.