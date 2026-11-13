Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с руководителем Регионального исполкома Народного фронта Наталией Семенцовой

Фото: Пресс-служба Правительства Смоленской области

На рассмотрение региональным органам исполнительной власти было направлено почти четыре тысячи сообщений, на все даны ответы. Василий Анохин и Наталия Семенцова обсудили конкретные примеры решения вопросов, которые находились на сопровождении Народного фронта.

В результате совместной работы властей и Народного фронта решен ряд значимых вопросов.

На встрече Было отмечено, что по поводу каждого обращения была дана обратная связь заявителю. При этом высоко оценено качество ответов. По результатам опроса почти 76% граждан положительно оценили работу с их обращениями. Годом ранее этот показатель составлял 40,7%.

"Впереди – очередная Прямая линия с Президентом России в декабре 2026 года. Наталия Семенцова подчеркнула, что Народный фронт продолжит выступать связующим звеном между жителями и органами власти: проводить общественный мониторинг и сопровождать обращения жителей," - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.