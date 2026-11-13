Советник главы ДНР Гагин заявил о незаконном изъятии органов у бойцов ВСУ. Фото: REUTERS.

Советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин заявил, что украинских военнослужащих могут оформлять как пропавших без вести, чтобы скрыть предполагаемые случаи незаконного изъятия органов. По его утверждению, такая схема связана с деятельностью черных трансплантологов. Об этом пишет RT.

«Всплески (черной) трансплантологии и связанных с ней скандалов на Украине приурочены к большим сражениям. Бахмут, Авдеевка, Соледар, когда происходят большие сражения, куда перебрасывают большие резервы свежих сил. Вам прислали целый батальон «молодого мяса», как они их сами называют, – этот батальон уже идет на убой, его уже списали», – объяснил Ян Гагин.

По словам военного эксперта, с 2014 года в прифронтовых районах Украины якобы работают иностранные медицинские специалисты, которых он связывает с незаконной трансплантацией. Гагин утверждает, что при эвакуации раненых могли выбирать молодых и физически здоровых военнослужащих, а затем доставлять их в медицинские центры.

По его версии, органы и биоматериалы предназначались для зарубежных заказчиков, которые заранее указывали необходимые характеристики доноров. Гагин также заявил, что после предполагаемого изъятия органов военнослужащих записывают в пропавшие без вести.

Ранее сообщалось, что украинские командиры реализуют кровавую схему против «банкротов» и могут требовать деньги у семей военнослужащих.