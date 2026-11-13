В Петербурге задержан подросток по подозрению в убийстве матери, его сдала родня Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Санкт-Петербурге родственники самостоятельно разыскали и доставили в отделение полиции подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери. Подробности произошедшего 360.ru рассказал муж сестры погибшей женщины по имени Рахмон.

По словам собеседника издания, еще 20 октября между женщиной и ее сыном вспыхнул серьезный конфликт из-за курения. Тогда юноша признал свою неправоту и пообещал исправиться, однако родственник отметил, что погибшая нередко применяла к сыну физическую силу.

Тревогу близкие забили после того, как женщина перестала выходить на связь. Попытки дозвониться до нее или до подростка не увенчались успехом: юноша сбрасывал вызовы, а с телефона пропавшей приходили странные сообщения, по стилю которых семья поняла, что переписку от ее имени ведет другой человек. Приехав к дому женщины, родные обнаружили закрытую дверь, а позднее, попав внутрь квартиры, заметили, что вещи подростка исчезли.

Заподозрив юношу в причастности к исчезновению матери, родственники организовали собственные поиски, нашли его и привезли в отдел полиции. По словам Рахмона, изначально подросток отрицал свою вину перед семьей, но уже во время общения с правоохранителями сознался в содеянном.

«Мы сами его поймали, отвезли сами в отдел полиции. Мы попросили: "Ты что-то натворил или нет? Рассказывай". Он не признался», — рассказал мужчина.

Напомним, по подозрению в убийстве матери задержан 15-летний подросток. Тело женщины нашли в чемодане на экотропе в Парголово. Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят экспертизы и выясняют мотивы.