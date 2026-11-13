Подлодка "Якутск" впервые прибыла во Владивосток по Северному морскому пути Фото: Минобороны РФ.

Подводная лодка "Якутск" Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые прибыла во Владивосток, преодолев Северный морской путь (СМП). Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Подводная лодка проекта 636.3 "Якутск" Тихоокеанского флота впервые прибыла в родной пункт базирования, во Владивосток", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что субмарина завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский по СМП, пройдя свыше 9 тысяч морских миль.

Как писал сайт KP.RU, 11 июня 2025 года подлодка "Якутск" класса 636.3 была передана Военно-морскому флоту России. Церемония передачи судна проходила на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Это дизель-электрическая субмарина, произведенная специально для нужд ТОФ. "Якутск" оказалась шестой по счету и завершающей единицей серийной постройки. Она оснащена пусковыми установками с высокоточными крылатыми ракетами комплекса "Калибр".