Microsoft заявила, что сетевой трафик сервисов постепенно возвращается к норме Фото: REUTERS.

Инженеры американской технологической корпорации Microsoft завершили восстановительные работы на отдельных участках IT-инфраструктуры, пострадавшей в результате масштабного технического сбоя, а сетевой трафик сервисов постепенно возвращается к норме. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в социальной сети X.

В корпорации отметили заметный прогресс в стабилизации ключевых функций, включая восстановление доступа к почтовым ящикам и сокращение задержек при обработке электронных писем, однако предупредили пользователей о возможности сохранения локальных периодических неполадок.

«Мы наблюдаем улучшение ситуации по ключевым сценариям, включая доступ к почтовым ящикам и задержки в обработке электронной почты, хотя некоторые периодические проблемы могут сохраняться», — сказано в заявлении Microsoft.

Напомним, массовые перебои в работе корпорации затронули пользователей по всему миру. Проблемы наблюдались при доступе к почтовому сервису Outlook, офисному пакету Microsoft 365, ИИ-помощнику Copilot, платформе для корпоративного общения Teams и ряду других продуктов. По данным портала Downdetector, всего за первый час инцидент коснулся пользователей в 74 странах и территориях. В самой компании ранее подчеркнули, что случившееся не связано с кибератакой.