Политик поплатился за интимную связь с 13-летним школьником: мужчина думал, что ему было 17 Фото: Олег УКЛАДОВ.

Бывший австралийский парламентарий Рори Амон признан виновным в сексуальном преступлении против 13-летнего подростка. Об этом сообщили в суде Нового Южного Уэльса: 37-летний политик склонял мальчика к близости в туалете подземного паркинга. Подробностями делится The Sun.

История началась в 2017-м. Амон познакомился с подростком на взрослом сайте и договорился о встрече, будучи уверенным, что тому не меньше 17. Перед свиданием на парковке у дома мальчика они обменялись откровенными снимками. Тайное стало явным после того, как школьник рассказал обо всём учителю, и тот сообщил в полицию.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по одному эпизоду полового сношения с лицом от 10 до 14 лет и по факту непристойного поведения с ребёнком. Сам Амон вину не признал: половой акт он не отрицал, но настаивал, что искренне верил в совершеннолетие подростка.

На момент первого контакта с жертвой политик трудился на федерального депутата Джейсона Фалински, позже представлял Питтуотер, отсидев два срока в совете Северного побережья. После предъявления обвинений в 2023-м его выгнали из Либеральной партии, и он ушёл в отставку.

Ранее KP.RU писал, как следователи предъявили обвинение 28-летнему музыканту из Москвы в совершении развратных и иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.