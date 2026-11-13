Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 ноября 2026 12:28

Зеленский пожаловался на слишком медленный ремонт инфраструктуры

Власти нескольких городов предоставили недостоверные сведения, отметил Зеленский
Авторы (2):
Сергей ГАПЧУК
Сергей ЧИКОВ
Зеленский пожаловался на слишком медленный ремонт инфраструктуры

Зеленский пожаловался на слишком медленный ремонт инфраструктуры

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале пожаловался на слишком медленный ремонт инфраструктуры

"Провел селектор по ситуации в регионах. Были подробные доклады по последствиям ударов по Сумщине и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Также были отчеты по Киевщине-Белой Церкви, Броварах и других городах. Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах", – пишет украинец.

Он заверил, что было определено, как это исправить. Минэнерго совместно с министерством цифровой трансформации и министерством по делам общин должны подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с населенными пунктами, чтобы восстановление было более быстрым.

Зеленский уточнил, что министр энергетики Денис Шмыгаль доложил ему о защите трансформаторов и другого оборудования в энергосистеме.