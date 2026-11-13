Зеленский пожаловался на слишком медленный ремонт инфраструктуры Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале пожаловался на слишком медленный ремонт инфраструктуры

"Провел селектор по ситуации в регионах. Были подробные доклады по последствиям ударов по Сумщине и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Также были отчеты по Киевщине-Белой Церкви, Броварах и других городах. Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах", – пишет украинец.

Он заверил, что было определено, как это исправить. Минэнерго совместно с министерством цифровой трансформации и министерством по делам общин должны подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с населенными пунктами, чтобы восстановление было более быстрым.

Зеленский уточнил, что министр энергетики Денис Шмыгаль доложил ему о защите трансформаторов и другого оборудования в энергосистеме.