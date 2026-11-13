«Другого шанса может не быть»: Женщина перенесла операцию во время беременности и спасла сына с тяжелым диагнозом

В Центре Кулакова прооперировали позвоночник ребенка прямо в утробе матери. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

В Новосибирске женщина на 24-й неделе беременности перенесла внутриутробную операцию, чтобы спасти сына от последствий спинномозговой грыжи. Историю Анны и ее сына публикует «КП-Новосибирск».

У Анны и её мужа уже есть две дочери, третьего ребёнка они ждали давно. На первом скрининге семья узнала, что у них родится мальчик, однако уже на втором скрининге врачи обнаружили у плода спинномозговую грыжу (порок развития, при котором позвоночник и окружающие его ткани формируются с дефектом) — ту же патологию, из-за которой несколько лет назад женщине пришлось прервать беременность. Несмотря на риск преждевременных родов, Анна решила бороться за жизнь сына.

«Я понимала: другого шанса помочь сыну может не быть», — вспоминает женщина.

Врачи Центра Кулакова прооперировали Анну на 24-й неделе беременности. После операции женщина восстановилась быстро, но на 26-й неделе у неё начались роды. Мальчика назвали Серафимом. Месяц малыш провёл в реанимации из-за глубокой недоношенности, затем ещё около полутора месяцев в отделении патологии.

Сейчас Серафиму год и месяц. Анна говорит, что в целом с здоровьем сына всё хорошо, но мальчику нужно постоянно наблюдаться у специалистов и проходить обследования.

Ранее в Национальном медицинском центре имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в России выполнили операцию обходного шунтирования пациенту, которого считали неоперабельным.