Агроном назвала ошибку, из-за которой зимующие цветы могут погибнуть

Агроном рассказала, чем опасно неправильное укрытие цветов на зиму. Фото: Radovan1 / Shutterstock / Fotodom

Неправильное укрытие цветов на зиму может привести к появлению плесени, гнили и повреждению веток. В частности, садоводам не стоит бездумно использовать мешковину: при намокании она может навредить растениям, рассказала агроном Людмила Воинкова. Об этом пишет aif.ru.

«Натуральная ткань мгновенно впитывает осеннюю влагу и мокрый снег, после чего во время оттепелей превращается в сырую ледяную корку. Внутри такого влажного кокона моментально развиваются споры плесени и серой гнили. Намокшая мешковина под тяжестью снега ломает хрупкие ветки», – поделилась агроном.

Чтобы защитить цветущие кустарники, Воинкова посоветовала натягивать мешковину только на жесткий деревянный каркас, чтобы ткань не касалась побегов. Сверху конструкцию можно накрыть непромокаемой пленкой, но у земли необходимо оставить отверстия для циркуляции воздуха. Это поможет избежать скопления влаги и выпревания растений.

При этом мешковина хорошо подходит для защиты стволов молодых плодовых деревьев. По словам агронома, она помогает уберечь кору от грызунов и солнечных ожогов в конце зимы.

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