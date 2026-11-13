Хотел покормить: двухлетний малыш едва не погубил родного брата, напоив его паяльной кислотой

В Ростове двухлетний ребенок случайно напоил брата паяльной кислотой Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Ростове-на-Дону врачи выписали трехмесячного младенца, получившего химический ожог после того, как старший двухлетний брат по ошибке напоил его паяльной кислотой. Как сообщают знакомые семьи, инцидент произошел, когда дети ненадолго остались в комнате без присмотра, передает КП — Ростов-на-Дону.

Увидев на видном месте оставленный после уборки небольшой флакон с прозрачной жидкостью, двухлетний мальчик решил напоить грудничка по примеру матери. Однако в емкости находился агрессивный раствор с хлоридом цинка. У младенца сразу началось обильное слюнотечение, срыгивание, отек и покраснение губ, после чего родители экстренно вызвали скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в городскую больницу с ожогами губ, ротоглотки и пищевода. По словам заведующего отделением детской и пластической хирургии Валерия Кацупеева, малышу повезло: в рот попало совсем немного вещества, которое разбавилось слюной, поэтому ожоги оказались поверхностными.

После промывания и курса гормональных препаратов мальчик пошел на поправку и на четвертые сутки был выписан домой. Врачи в очередной раз призывают родителей хранить бытовую химию и мелкие предметы в недоступных для детей местах.

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