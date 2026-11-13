В Финляндии начались проблемы с приемом мигрантов: страна не выдерживает наплыва иностранцев

В Финляндии возникли проблемы с обработкой заявок в миграционной службе. Фото: IMAGO/Martin Wagner/ Global Look Press

В Финляндии образовались огромные очереди на получение гражданства и вида на жительство из-за серьезного сбоя в работе миграционной службы Migri. В стране не справляются с наплывом мигрантов. Об этом информирует телерадиокомпания Yle.

Согласно проведенной проверке, ведомство не может уложиться в установленный законом срок и рассмотреть вовремя все заявки. За весь 2026 год лишь 61% обращений на ВНЖ были обработаны. Схожая картина наблюдается и с оформлением гражданства и постоянного вида на жительство.

Задержки связаны с нехваткой ресурсов и сложностью самой процедуры. По данным газеты Keskisuomalainen, своей очереди на получение финского гражданства сейчас ожидают порядка 17,3 тысячи человек.

Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп признал, что меры по депортации мигрантов были слишком жесткими в США. По его мнению, такие процедуры негативно сказалась на восприятии его политики в обществе.