Помогавшего снимать «Шырли-Мырли» Анатолия Калмыкова похоронили без коллег: как прошло прощание. Фото: Alexei Moschenkov / Russian Look / Global Look Press

Похороны актера и каскадера Анатолия Калмыкова прошли без участия его коллег по кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга и коллегу артиста.

Церемония состоялась 10 ноября в узком семейном кругу. Калмыкова похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Представителей киноиндустрии среди присутствовавших не было.

«Упокоили Анатолия Калмыкова сегодня на Николо-Архангельском кладбище», — рассказал собеседник агентства в день похорон.

Ранее стало известно, что Калмыков скончался 31 октября в возрасте 75 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артист начал карьеру в кино в 1969 году как каскадер, а впоследствии принял участие более чем в 160 проектах. Зрителям он запомнился по фильмам «Ширли-мырли», «Орел и решка», «Человек с бульвара Капуцинов», а также сериалам «Не родись красивой» и «Возвращение Мухтара».