Умерла Нина Ухова, балетмейстер-репетитор Мариинского театра

Балетмейстер Мариинки Нина Ухова умерла на 96-м году жизни. Фото: kino-teatr.ru

Умерла Нина Ухова, заслуженный деятель искусств РФ, балетмейстер-репетитор Мариинского театра. Ей было 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"13 ноября на 96-м году жизни не стало балетмейстера-репетитора Мариинского театра Нины Федоровны Уховой", - говорится в публикации.

В театре выразили соболезнования родным и близким Нины Уховой, ее коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам.

В сообщении подчёркивалось, что Ухова - выдающийся, чуткий педагог, которая воспитала несколько поколений кордебалета Мариинского театра.

Как писал сайт KP.RU, 19 мая 2025 года в возрасте 98 лет умер Юрий Григорович, советский и российский хореограф, балетмейстер и педагог. Он служил в труппе Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (теперь Государственный академический Мариинский театр) с 1946 по 1961-й год, а в 1964-м был принят в Большой театр в качестве главного балетмейстера.