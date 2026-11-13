Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с вьетнамской провинцией Куангчи

Губернатор Александр Дрозденко подписал соглашение о сотрудничестве с провинцией Куангчи. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Делегация Ленинградской области находится с рабочим визитом во Вьетнаме. Глава региона Александр Дрозденко сообщил о важном этапе в развитии российско-вьетнамских отношений – подписании соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Народным комитетом провинции Куангчи. Церемония подписания прошла в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Национального собрания Республики Вьетнам Чан Тхань Манна.

«Мы в течение года готовили это соглашение: оговорили все условия, получили одобрение МИДа и правительства Российской Федерации, вьетнамская сторона также получила все согласия. Куангчи очень похожа на Ленинградскую область: большая морская граница, активно развивается агропромышленный комплекс, есть серьёзные экономические и промышленные зоны. Провинция планирует развиваться как крупный портовый хаб всего Вьетнама. Мы предлагаем им портовое сотрудничество - порты Ленинградской области сегодня крупнейшие на Балтике и одни из крупнейших в Европе», - рассказал Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, также активно развивается сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями провинции. Представители Ленинградской области предложили крупнейшей компании Вьетнама TH Group построить в регионе молокозавод. Ленинградская кофейная фабрика закупила во Вьетнаме кофейные зерна на 100 миллионов долларов, ведутся переговоры о поставках чая. Крупный ленинградский производитель теплоизоляционных материалов из минеральной плиты уже поставляет свою продукцию на строительные площадки Куангчи.

Всего в составе делегации региона во Вьетнам приехали представители десяти крупных предприятий Ленинградской области. Каждая из компаний собирается заключить соглашение о сотрудничестве с провинцией.

«Нас с Куангчи объединяет и бережное отношение к исторической памяти: провинция прошла через суровые испытания войны сопротивления, а Ленинградская область в годы Великой Отечественной была опорой осаждённого Ленинграда — по Ладоге шла Дорога жизни. Оба региона знают цену стойкости и ценят мир. Пригласил делегацию провинции на 100-летие Ленинградской области в августе 2027 года», - сообщил Александр Дрозденко.