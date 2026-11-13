Смоленскую область с рабочим визитом посетил Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Министр отметил положительную динамику промышленного производства в Смоленской области. По словам Антона Алиханова, регион сохраняет хорошие темпы роста, несмотря на непростую ситуацию в отдельных отраслях российской промышленности.

На обрабатывающую промышленность приходится 35% валового регионального продукта. По итогам 9 месяцев 2026 года индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 112,1%. С В настоящее время в этой сфере реализуется более 70 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 43,5 млрд рублей.

В регионе создаются новые производства и модернизируются действующие, расширяется промышленная кооперация. За последние три года инвестиции в промышленный комплекс региона выросли на 30%.

Важную роль в развитии промышленного комплекса играет поддержка федерального и регионального Фондов развития промышленности. "За последние три года предприятия Смоленской области привлекли более 6,64 млрд рублей льготного финансирования федерального ФРП. Капитализация регионального Фонда развития промышленности составила порядка 1,5 млрд рублей", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельно ,на встрече, обсуждалось формирование первого в Смоленской области олеохимического промышленного кластера – важного направление развития химической отрасли. Кластер объединит предприятия, работающие с продукцией на основе натуральных масел и жиров.