Следствие запросило заочный арест для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Следствие запросило у Хорошевского суда Москвы заочный арест для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Ходатайство поступило в суд 13 ноября, но пока так и не рассмотрено. Речь идет о деле об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Сама статья, которую вменяют Гудкову*, предполагает до двух лет лишения свободы. Причем наказывать по ней могут тех, кто уже раньше попадался на нарушении иноагентского законодательства и был подвергнут административному взысканию.

Напомним, в реестр иноагентов Минюст внес Гудкова* еще в феврале 2023 года. А в ноябре 2025-го его добавили в перечень террористов и экстремистов. Теперь к этим спискам может прибавиться и уголовное преследование — если суд удовлетворит запрос следствия.

* — Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга