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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 13:02

Следствие запросило заочный арест для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* хотят заочно арестовать за уклонение от обязанностей иноагента
Семен ЗИМИН
Следствие запросило заочный арест для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*

Следствие запросило заочный арест для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Следствие запросило у Хорошевского суда Москвы заочный арест для бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Ходатайство поступило в суд 13 ноября, но пока так и не рассмотрено. Речь идет о деле об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Сама статья, которую вменяют Гудкову*, предполагает до двух лет лишения свободы. Причем наказывать по ней могут тех, кто уже раньше попадался на нарушении иноагентского законодательства и был подвергнут административному взысканию.

Напомним, в реестр иноагентов Минюст внес Гудкова* еще в феврале 2023 года. А в ноябре 2025-го его добавили в перечень террористов и экстремистов. Теперь к этим спискам может прибавиться и уголовное преследование — если суд удовлетворит запрос следствия.

* — Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга