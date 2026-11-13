Америка снова страдает от падения здания: новое обрушение унесло жизни детей Фото: REUTERS.

В США двое детей погибли при обрушении трехэтажного жилого дома в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в социальной сети X.

Трагедия произошла 11 ноября. Для проведения поисково-спасательной операции привлекли около 250 пожарных и сотрудников скорой помощи, а также 69 единиц специальной техники. К настоящему моменту работы на месте происшествия завершены.

«Департамент завершил спасательные работы на всей территории», — говорится в сообщении пожарной службы Нью-Йорка.

Спасатели установили, что под обломками больше никого нет. Территорию передали городскому департаменту строительства и полиции. Хокул также выразила готовность предоставить ресурсы штата для ликвидации последствий трагедии и расследования ее обстоятельств.

Ранее KP.RU сообщал, что число погибших при обрушении здания в Бруклине достигло восьми человек. Дом рухнул в котлован, вырытый на соседней строительной площадке. В здании находились четыре квартиры и коммерческое помещение на первом этаже