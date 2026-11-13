Азаров назвал виновных в покушении на Заворотного: «Ни капли сомнений»

Экс-премьер Украины Николай Азаров. Фото: Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире ИС «Вести» заявил, что за покушением на его бывшего помощника Сергея Заворотного стоят украинские спецслужбы и их агентура в России.

«Ни капли сомнений нет», — подчеркнул Азаров.

Главным мотивом он назвал публицистику Заворотного, направленную на разоблачение киевского режима.

Покушение на Сергея Заворотного произошло 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Взрывное устройство сработало под водительской стороной его внедорожника Toyota Fortuner через 200 метров после выезда из двора. Заворотный выжил, но получил тяжёлые ранения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как критическое. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

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