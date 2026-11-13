Новые подробности дела об убийстве и расчленении стариков в Ростове: сын, наконец, рассказал правду Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Подозреваемый в убийстве и расчленении пожилых родителей в Ростове-на-Дону признал свою вину. Об этом свидетельствует видео допроса, опубликованное следственным управлением СК России по Ростовской области.

На кадрах 49-летний мужчина отвечает на вопросы следователя. В частности, его спрашивают, признает ли он вину в совершенном преступлении.

«Да, признаю», — ответил задержанный.

Тела пожилых супругов с признаками насильственной смерти обнаружили 11 ноября. По данным правоохранителей, останки одного из погибших находились в холодильнике в квартире, другого — в гараже возле дома. Оба тела имели признаки расчленения.

Главным подозреваемым стал сын пенсионеров. Его объявили в розыск и 12 ноября задержали на территории ДНР, после чего доставили в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, расследование находится на контроле прокуратуры региона.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» выяснила, что тревогу забили родственники погибших. Пенсионеры перестали отвечать на звонки еще в сентябре. Близкие приехали к ним домой, но дверь никто не открыл. После этого они обратились в полицию. При этом сын супругов первоначально утверждал, что родители уехали в Крым.