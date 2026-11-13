Четырех жителей Новой Каховки приговорили к срокам до 14 лет за помощь в теракте

Суд вынес приговор соучастникам теракта, жертвой которого стал сотрудник силовых структур Фото: Ольга ЮШКОВА.

Четверо жителей Новой Каховки получили от 13 до 14 лет тюремного срока за содействие в организации террористического акта. Жертвой инцидента стал сотрудник силовых структур. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что злоумышленники оказывали активную помощь в подготовке и совершении атаки. Назначенные судом сроки наказания подсудимые будут отбывать в исправительных учреждениях.

Ранее жителя Крыма осудили на 29 лет за подготовку теракта в ростовском СИЗО.