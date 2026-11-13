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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 13:12

Четырех жителей Новой Каховки приговорили к срокам до 14 лет за помощь в теракте

Суд вынес приговор соучастникам теракта, жертвой которого стал сотрудник силовых структур
Арина СЕРОВА
Суд вынес приговор соучастникам теракта, жертвой которого стал сотрудник силовых структур

Суд вынес приговор соучастникам теракта, жертвой которого стал сотрудник силовых структур

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Четверо жителей Новой Каховки получили от 13 до 14 лет тюремного срока за содействие в организации террористического акта. Жертвой инцидента стал сотрудник силовых структур. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие установило, что злоумышленники оказывали активную помощь в подготовке и совершении атаки. Назначенные судом сроки наказания подсудимые будут отбывать в исправительных учреждениях.

Ранее жителя Крыма осудили на 29 лет за подготовку теракта в ростовском СИЗО.