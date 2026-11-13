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НовостиЗдоровье13 ноября 2026 13:19

Не только кофе: диетолог назвал напиток, который поможет взбодриться

Диетолог Поляков: Самый безвредный и дешевый аналог кофе – это чай
Анастасия ПИГИНА
Самый безвредный и дешевый аналог кофе – это чай.

Самый безвредный и дешевый аналог кофе – это чай.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, каким напитком можно заменить кофе без существенной потери бодрящего эффекта. По его словам, доступной альтернативой могут стать черный и зеленый чай, а также пуэр. Все эти напитки содержат кофеин и обладают тонизирующими свойствами. Об этом пишет aif.ru.

«Самый безвредный и дешевый аналог кофе – это чай, прежде всего черный или зеленый. Он содержит кофеин, обладает стимулирующим эффектом и в целом считается довольно безопасным продуктом», – пояснил Поляков.

Диетолог отметил, что зеленый чай особенно богат антиоксидантами. Его тонизирующее действие также может быть достаточно выраженным. По словам Полякова, многие люди, которые отказываются от кофе в пользу чая, хорошо переносят такую замену и чувствуют себя нормально.

Еще одним вариантом врач назвал пуэр. Этот напиток тоже может бодрить и при этом остается доступной альтернативой кофе. Однако при выборе важно учитывать, что разные сорта отличаются вкусом, силой тонизирующего эффекта и особенностями производства.

Ранее ученые Гарвардского университета выяснили, что употребление двух-трех чашек кофе в день связано со снижением риска деменции на 18%.