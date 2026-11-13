Треть покупателей iPhone Duo сдала новинку обратно: что разочаровало людей в «раскладушке» Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 30% тех, кто получил iPhone Duo в первые дни продаж, сдали устройство обратно и вернули деньги. Это показал опрос читателей 9to5Mac, а в голосовании участвовали примерно 6000 человек.

Для любого другого смартфона такой процент возвратов стал бы катастрофой. Но с Duo история другая: Apple сама называет его «самым кардинальным изменением iPhone со времен оригинальной модели». Новый форм-фактор, высокая цена и необычный способ использования — многие брали аппарат скорее на пробу.

Читатели 9to5Mac поделились причинами возврата. Кто-то не смог смириться с потерей Face ID, кому-то не хватило качества камер, а внешний экран показался слишком маленьким. Один покупатель рассказал, что в отпуске в Сахаре песок попал в шарнир: телефон перестал полностью открываться. Другой пожаловался, что ради большого экрана приходится постоянно раскрывать устройство, а левой рукой пользоваться неудобно.

Ранее KP.RU писал, что первый складной смартфон от «яблочных» побил все рекорды еще до старта продаж. В день открытия предзаказов сроки доставки начали сдвигаться вплоть до 2027 года.