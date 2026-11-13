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НовостиВ мире13 ноября 2026 13:30

"Никогда не смогу заполнить утрату": 22-летний сын писательница Мейзингер погиб за 19 дней до дня рождения

Писательница Мейзингер заявила о гибели 22-летнего сына после падения с высоты
Сергей ГАПЧУК
Писательница и гипнотерапевт Юлия Мейзингер

Писательница и гипнотерапевт Юлия Мейзингер

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Писательница и гипнотерапевт Юлия Мейзингер сообщила о гибели при падении с высоты своего 22-летнего сына. Трагическое событие произошло 11 ноября, за 19 дней до дня рождения парня.

"11 ноября я потеряла сына. Это самая большая утрата в моей жизни. И теперь мне приходится учиться жить заново. Мой мальчик не дожил до своего дня рождения 19 дней. Упал с высоты", - написала она в соцсетях.

По ее словам, она никогда и ничем не сможет заполнить эту утрату. Писательница призналась, что ей теперь приходится заново учиться жить и справляться с потерей близкого человека.

Как писал сайт KP.RU, в октябре всемирно известная американская супермодель Синди Кроуфорд сделала публичное заявление после гибели своего сына Пресли Гербера. Молодой человек скончался в конце сентября в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе.