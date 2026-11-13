Блогер встретил Людмилу Викторовну на Невском проспекте у памятной таблички Фото: Соцсети.

В Санкт-Петербурге заведено дело в отношении блогера, собиравшего деньги для якобы нуждающейся пенсионерки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСУ СК России по городу Анастасию Глущенко.

"Следственными органами ...возбуждено уголовное дело в отношении местного блогера по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в публикации.

СК завел дело на блогера, собиравшего деньги для якобы нуждающейся блокадницы

Как писал сайт KP.RU, в октябре в соцсетях блогера Егора Семенова появилась трогательная история помощи одинокой блокаднице, набравшая миллионы просмотров. Он объявил сбор денег на квартиру и лучшую жизнь для пожилой женщины. Однако альтруизм Семенова поставили под сомнение.

Не все поверили в эту историю и начали искать несостыковки, замечать постановочные моменты в роликах и предполагать, что героев связывает не случайное знакомство, а родство.