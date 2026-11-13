«Потери в два раза выше»: бывший премьер Украины Николай Азаров оценил сообщение о 800 тысячах некрологах в Незалежной Фото: REUTERS.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в разговоре с KP.RU усомнился в данных о потерях ВСУ и заявил, что реальные цифры могут быть вдвое выше. По его мнению, подсчёты на основе некрологов не учитывают пропавших без вести — на них просто не пишут некрологи.

Речь идёт о методике OSINT: один телеграм-каналов с помощью бота ищет некрологи в региональных газетах, на сайтах и в соцсетях. Насчитали около 800 тысяч. Зеленский говорит о 50 тысячах за всё время. Азаров же считает, что и 800 тысяч — заниженная цифра:

«Думаю, потери ещё выше. В два раза», — указал политик.

Аргумент экс-премьера прост: Украина каждый месяц мобилизует 40 тысяч человек, то есть 400–500 тысяч в год. «И не всех погибших отмечают некрологами», — добавляет он. Плюс часть служащих в ВСУ и погибших вообще не попадает ни в какие категории.

Отдельная тема — демография. Население на подконтрольной Киеву территории Азаров оценивает примерно в 20 миллионов человек, хотя до всех событий было 40 миллионов. Рождаемость за первое полугодие — 74 тысячи, за год выйдет около 120 тысяч.

По словам Азарова, ответственные украинские демографы бьют тревогу: планируется снизить призывной возраст до 18 лет и запретить выезд за границу молодым людям старше 15 лет. «Это ставит крест на существовании народа», — говорит собеседник. Спасти ситуацию, по его мнению, могут только быстрое наступление мира и смена политического режима.

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