Глава евродипломатии устроила истерику из-за одной темы в переговорах с РФ: Она нарекла себя «сильным переговорщиком» Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза не обсуждать с Россией архитектуру европейской безопасности до прекращения огня на Украине. Об этом она заявила по прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине.

По мнению Каллас, подобные переговоры, мол, отвлекут внимание от главного требования Брюсселя. Она также утверждает, что Россия якобы пытается заманить европейские страны в ловушку, предлагая пересмотреть действующую систему безопасности.

«Сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, а потом любые другие обсуждения», — подчеркнула глава евродипломатии.

При этом сама Каллас ранее выразила желание представлять Евросоюз на переговорах с Москвой. Она считает себя "сильным переговорщиком" и подходящим кандидатом на эту роль.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп предлагает договориться о новой архитектуре европейской безопасности. Однако руководство Евросоюза отвергает инициативу Вашингтона. По словам российского президента, Брюссель не поддерживает пересмотр действующих договоренностей, хотя США выступают за их обновление.