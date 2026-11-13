The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия товарного знака в РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

The Coca-Cola Company зарегистрировала в Роспатенте бренд Coca-Cola на 20 лет, до апреля 2035 года. Об этом узнал KP.RU с помощью сервиса Rusprofile. Под брендом можно выпускать безалкогольные напитки, воду, соки, нектары и пиво.

«Исключительные права на товарный знак продлятся до апреля 2035 года», — говорится на сайте ведомства.

Coca-Cola — газированный безалкогольный напиток, созданный в 1886 году фармацевтом Джоном Пембертоном как средство от головной боли и усталости. Название связано с кокой и орехом кола. Компания основана в 1892 году Эйзой Кэндлером после покупки прав на напиток.

В марте 2022 года Coca-Cola приостановила работу в России. В июне 2022 года дистрибьютор Coca-Cola HBC прекратил выпуск и продажу напитков, включая Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes и другие бренды. Ранее KP.RU рассказал, что компания зарегистрировала новый товарный знак в РФ после ухода в 2025 году.