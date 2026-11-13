«Будет равна нулю»: экс-премьер Украины Азаров указал на демографическую катастрофу в Незалежной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью KP.RU заявил, что через 20 лет рождаемость в Незалежной упадёт до нуля. По его словам, за первое полугодие 2025 года в стране родилось всего 74 тысячи детей — за год выйдет около 120 тысяч.

«Еще совсем недавно, когда я руководил правительством, было 540 тысяч новорожденных в год. Какая будет рождаемость через 20 лет? А если учитывать уехавших и уезжающих? Через 20 лет – рождаемость будет равна нулю», — уточнил политик.

Экс-премьер уверен, что Киев уже готовит почву для демографической катастрофы: обсуждается снижение призывного возраста до 18 лет и запрет на выезд за границу для молодёжи старше 15. По мнению Азарова, это ставит крест на существовании народа. Спасти ситуацию может только быстрое наступление мира и смена политического режима.

Отдельно он прошёлся по потерям ВСУ. Специалисты насчитали около 800 тысяч некрологов по открытым источникам, но Азаров назвал цифру заниженной: «Думаю, потери ещё выше. В два раза». Аргумент простой — ежемесячная мобилизация 40 тысяч человек говорит сама за себя.

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