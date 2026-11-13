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НовостиОбщество13 ноября 2026 15:15

Детские дома в России стремительно пустеют: за 15 лет воспитанников стало меньше в четыре раза

Минпросвещения: В РФ число воспитанников детдомов снизилось в четыре раза
Сергей ГАПЧУК
В России число воспитанников детдомов снизилось в четыре раза. Фото: FotoDuets/Shutterstock/Fotodom

В России число воспитанников детдомов снизилось в четыре раза. Фото: FotoDuets/Shutterstock/Fotodom

В России количество воспитанников детских домов снизилась в четыре раза - с 105 945 до 26 406 детей за последние 15 лет. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что за период с июля 2024 года по октябрь 2026 года число детей в стационарных учреждениях для несовершеннолетних сократилось более чем на четверть — на 25,5%.

По ее словам, такие показатели стали результатом в том числе системных перемен, происходящих на местах.