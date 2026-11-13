Минпросвещения: новые законы об опеке заработают в 2028 году в случае принятия Фото: izkes / Shutterstock / Fotodom Фото: REUTERS.

Минпросвещения РФ подготовило федеральные законы для улучшения системы опеки и попечительства. Они вступят в силу с 1 января 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что законопроекты подготовлены с учетом мнений федеральных и региональных органов и поддержаны большинством субъектов РФ. Переходный период продлится до 2030 года.

«Предлагается установить, что законопроекты вступят в силу с 1 января 2028 года», — отмечается в ведомстве.

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