Адвокат проректора «Синергии» Ерофеева сообщил, что полиция его не задерживала

Уголовные обвинения в отношении Ерофеева не предъявлялись Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полиция не задерживала в Москве проректора по региональному развитию университета «Синергия» Михаил Ерофеев. Никакие обвинения ему не предъявлялись. Эту информацию в беседе с ТАСС озвучил адвокат мужчины Валерий Невзоров.

«На данный момент проректору университета «Синергия» по региональному развитию Михаилу Ерофееву обвинение не предъявлено, он находится дома с семьей. Университет активно сотрудничает со следствием», - поделился деталями юрист.

В пресс-службе «Синергии» ранее информировали, что уголовное дело, связанное с мошенничеством, возбуждено исключительно по факту, а не против конкретных сотрудников. Сам университет продолжает работать в штатном режиме и оказывает правоохранителям всяческое содействие.