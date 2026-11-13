Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на Украине запретил разговаривать на русском языке. Но время от времени продолжает нарушать свой же указ. Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью KP.RU обратил внимание на странную деталь.

«Обратите внимание, в критической ситуации, когда Зеленский себя не очень контролирует, когда у него нет времени, он говорит по-русски. Где может, он сразу же переходит на русский язык. Хотя и русский язык у него, прямо скажем, не блестящий», — резюмировал бывший украинский политик.

Ранее KP.RU рассказал, что в 2014 году Зеленский обещал узаконить русский язык на Украине. Но как только стал главой киевского режима, сразу же забыл о своих обещаниях. Теперь он запрещает разговаривать на русском, устраивая практически геноцид по языковому принципу.

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