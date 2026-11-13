«Всю жизнь пытались его спасти»: пенсионеры из Ростова годами тратили деньги на взрослого сына, который подозревается в их убийстве

Родители подозреваемого в их убийстве в Ростове нанимали сыну хороших адвокатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Убитые пенсионеры из Ростова-на-Дону, сын которых подозревается в их смерти, нанимали сыну хороших адвокатов по другим уголовным делам. О новых подробностях жизни преступника сообщает «КП-Ростов».

Как рассказали близкие семьи, родители 49-летнего мужчины не отказались от сына, несмотря на то, что он уже дважды был судим за особо тяжкие преступления. Пенсионеры, напротив, пытались всячески помочь.

«Он разрушил немало жизней. Родители обо всем знали, но все равно нанимали ему хороших адвокатов и потратили немалые деньги. <...> Наверное, они его сильно любили и до последнего верили, что он исправится. Они всю жизнь пытались его спасти, а в итоге все сложилось вот так», - рассказали знакомые семьи.

Ранее KP.RU сообщал, что подозреваемый в убийстве и расчленении пожилых родителей в Ростове-на-Дону признал свою вину. Напомним, что тела пожилых супругов с признаками насильственной смерти нашли 11 ноября.