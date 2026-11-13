На Украине запустили проект «Рекрутерка»: женщин начнут привлекать в ряды ВСУ Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

В Черкасской области в ноябре началась кампания по набору женщин в ряды ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Инициатором проекта с необычным названием «Рекрутерка» выступил 156-й зенитный ракетный полк.

Организаторы не скрывают: женщин планируют привлекать в том числе к выполнению боевых задач. Параллельно идёт поиск специалистов для работы в штабах — нужны экономисты, бухгалтеры, делопроизводители, повара, кондитеры, IT-специалисты, психологи и медики.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью YouTube-каналу РБК-Украина заявила, что поддерживает мобилизацию женщин и постановку на воинский учёт всех украинцев без исключения. По её словам, она не скрывает этой позиции с самого начала и допускает призыв женщин как минимум на тыловые должности.

Безуглая отметила, что подобная практика в той или иной степени применялась в ключевых крупных конфликтах. В качестве примера она привела американскую актрису Мэрилин Монро, которая до начала модельной карьеры работала на военном заводе.